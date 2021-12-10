بليحق: ليس من السهل أن ترضخ تركيا لإخراج مرتزقتها من ليبيا

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق:” ليس من السهل أن ترضخ تركيا لإخراج قواتها ومرتزقتها من ليبيا، فتواجد المرتزقة السوريين يشكلون خطرا على طرابلس ويهدد العملية الانتخابية”.

وأضاف بليحق، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”: إن المليشيات تم جلبهم من تركيا لزعزعة الاستقرار في المنطقة”.

ولفت إلى أن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية هام في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب الليبي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

وتابع:” نتمنى أن يكون العمل الذي تقوم به لجنة “5+5″ مثمرا في الأيام القادمة بزيارتها إلى أنقرة أو موسكو، واستمرار عمل اللجنة على إخراج كافة القوات الأجنبية، ويعول على المجتمع الدولي للدفع بهذا الاتجاه.

واستطرد:” الكثير من المتطرفين والعسكريين غير النظاميين متمركزين في طرابلس”.