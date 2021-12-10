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بليحق: ليس من السهل أن ترضخ تركيا لإخراج مرتزقتها من ليبيا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق:” ليس من السهل أن ترضخ تركيا لإخراج قواتها ومرتزقتها من ليبيا، فتواجد المرتزقة السوريين يشكلون خطرا على طرابلس ويهدد العملية الانتخابية”.

وأضاف بليحق، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”: إن المليشيات تم جلبهم من تركيا لزعزعة الاستقرار في المنطقة”.
ولفت إلى أن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية هام في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب الليبي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.
وتابع:” نتمنى أن يكون العمل الذي تقوم به لجنة “5+5″ مثمرا في الأيام القادمة بزيارتها إلى أنقرة أو موسكو، واستمرار عمل اللجنة على إخراج كافة القوات الأجنبية، ويعول على المجتمع الدولي للدفع بهذا الاتجاه.
واستطرد:” الكثير من المتطرفين والعسكريين غير النظاميين متمركزين في طرابلس”.

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الانتخابات المرتزقة بليحق تركيا مجلس النواب

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صحيفة الساعة 24

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