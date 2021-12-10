نورلاند: «لسوء الحظ» ما زلنا نرى انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا

عبر السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، عن استيائه من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

ونقلت السفارة الأميركية عن نورلاند قوله، «أردت التأكيد مجدّدا على دعم الولايات المتحدة لحقوق الإنسان لليبيين من جميع العرقيات»، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مضيفا «لسوء الحظ، ما زلنا نرى انتهاكات لحقوق الإنسان (في ليبيا)، مثل اختطاف منصور عاطي أو حمزة التريكي».

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وتابع أن «الليبيين يستحقون الأفضل»، مؤكدا أنّ الطريق الأفضل لاحترام حقوق الإنسان لليبيين، يشمل إجراء انتخابات حرة ونزيهة تسمح لهم باختيار قيادتهم ومحاسبتها على أدائها.

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