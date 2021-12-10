نصية: الانتخابات أسقطت الأقنعة عن الوجوه

العنوان-طرابلس

قال عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، “إن الانتخابات الرئاسية أسقطت الأقنعة عن الوجوه”، وفق قوله.

وأوضح نصية في بيان عبر صفحته بـ فيسبوك، أن الانتخابات أزاحت الستار عما وصفه بـ”مسرح الفوضى والعبث والكذب والنفاق والأوهام والفساد” لسنوات عديدة.

وأضاف عضو مجلس النواب: “لم يعد لمعرقلي بناء الدولة سواتر تحميهم أو أكباش فداء يضحون بها أو شعارات زائفة يرفعونها أو مبادئ واهية يتغنون بها، فقد ظهروا جميعًا للعلن”.

وتابع: “إذًا لا مناص الآن من إجراء تسوية ليبية حقيقية تشمل القضايا الجوهرية (السلاح، والحكم المحلي، وإدارة الثروة، والمواطنة، والدستور) يكون فيها التنازل للوطن، وذلك بعيدًا عن التدخلات الخارجية والأنانية الشخصية المقيتة وأوهام الماضي والحاضر لبناء دولة يسودها العدل والقانون والتبادل السلمي على السلطة”.