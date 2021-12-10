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شركة الحديد والصلب: مبيعاتنا اليومية من القضبان والأسياخ تناهز الـ4 آلاف طن

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- أكد مدير إدارة تشغيل مصنع درفلة للقضبان والأسياخ بشركة الحديد والصلب رمضان باقيقة تحقيق ما هو مستهدف من إنتاج سنوي لتغطية حاجة السوق المحلية.

باقيقة أوضح في تصريحات صحفية تابعتها صحيفة المرصد أن أغلب الورديات بالمصنع حققت المستهدف السنوي من الإنتاج، واقتربت من تغطية السوق المحلية بمبيعات ناهزت الـ4 آلاف طن يوميًا، فالخط الأول لتشغيل القضبان وخط تشغيل الأسياخ والخط الثالث سيتحقق قبل نهاية ديسمبر الجاري.

وأشاد باقيقة بمجهودات العاملين بالمصنع، لا سيما بعد أن توقف عن الإنتاج لمدة قاربت الشهرين والنصف بسبب أزمة الكهرباء خلال الصيف الماضي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

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