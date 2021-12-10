ترحيل 176 لاجئاً وطالب لجوء من ليبيا إلى رواندا

استقبلت رواندا دفعةً جديدةً من المهاجرين وطالبي اللجوء، بعد ترحيلهم من ليبيا، وذلك تمهيداً لنقلهم إلى دول اللجوء، وفقاً للتفاهمات الموقّعة بين الحكومة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ووصل 462 طالب لجوء إلى رواندا، قادمين من مطار معيتيقة في طرابلس، حيث ستوفر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الخدمات الأساسية لهم، من قبيل الغذاء والماء والمأوى والتعليم والرعاية الطبية.

وجدّدت حكومة رواندا والاتحاد الأفريقي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مؤخراً، موافقتها على قبول اللاجئين وطالبي اللجوء من أفريقيا في ليبيا.

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