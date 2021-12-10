متوقعا خروج مبادرة دولية.. قلمة: مصير الانتخابات مجهول

العنوان-طبرق

قال ‏عضو مجلس النواب، صالح قلمة، إن المجلس شكل لجنة لمتابعة عمل مفوضية الانتخابات وهذا أمر مبهم، مشيرا أن رئيس المفوضية تواجد في وقت جلسة النواب في طبرق ولم يدخل قاعة المجلس.

وتابع قلمة في تصريحات صحفية: “موعد 24 ديسمبر قريب ومخاوفنا كبيرة من مستقبل الانتخابات والبلاد”، متوقعا خروج مبادرة من الرعاة الدوليين فردية أو جماعية للخروج بحل.

وأضاف عضو مجلس النواب: “إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن فلن تحدث انتخابات”.

وأشار قلمة إلى أن مبادرة مجلس الدولة مبهمة، وليس هناك من يعرف مصير الانتخابات، مضيفا أن “الجميع ينتظر الحل من المجتمع الدولي، وهناك محاولات لتغيير الحكومة، ومتوقفة على مجلس النواب”.