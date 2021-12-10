إيطاليا: ليبيا تظل أولويةً.. ونسعى لانتخابات شاملة وشرعية

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الجمعة، أن روما تعمل من أجل الوصول إلى عملية انتخابية ليبية شاملة وشرعية في الموعد المحدد، يوم 24 ديسمبر، مجدداً التأكيد على أن ليبيا تظل أولويةً بالنسبة لإيطاليا.

وأضاف “دي مايو”، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح موقع “ديكود 39″ الإخباري، أن عودة ستيفاني ويليامز إلى الملف الليبي، تعتبر خطوةً مهمةً لتعزيز مسار العملية الانتخابية.

وتطرق وزير الداخلية الإيطالي الأسبق، ماركو مينيتي، الذي كان حاضراً أيضاً، إلى الملف الليبي في كلمته، حيث وصف المرحلة التي تمرّ بها البلاد بـ”الحاسمة”.

ورأى “مينيتي” أنه يجب على أيطاليا والدول المعنية بالقضية الليبية، الضغط من أجل إجراء الانتخابات، حتى لو أعقبتها بعض التوترات، كما أكد على ضرورة معالجة مسألة تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة.

يُشار إلى أن “ديكود 39” هو أول موقع للرؤى الجيوسياسية من إيطاليا باللغتيْن الإنجليزية والعربية، وهو مشروع صادر عن مجلة “فورميكي” الإيطالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية