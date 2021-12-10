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وفاة شخص وإصابة آخرين جرّاء حريق اندلع في المقر الرئيسي لحزب النهضة بتونس

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

تونس 10 ديسمبر 2021 (وال)- أصيب قياديان وعدد آخر من المسؤولين  في  حريق  اندلع  الخميس في المقر الرئيسي لحزب النهضة  بالعاصمة تونس  .

وقال الديوان الوطني للحماية المدنية في تونس والسلطات القضائية ، إن شخصًا تُوفي بعد أن أشعل النار في نفسه في المقر الرئيسي للحزب،  مما تسبب في إصابة 12 بينهم رئيس الحكومة السابق علي العريض .

وأفادت وزارة الداخلية  – في بيان – أن المعلومات الأوليّة تُشير إلى أنّه تمّ العثور على جثة متفحّمة لشخص داخل مقرّ الحزب كان عمل سابقًا كموظف  استقبال . (وال)

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

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