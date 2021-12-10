العرّادي: كوبيش تركنا على أبواب الحرب والآن علينا إيجاد الحلول

ودّع القيادي بتنظيم الإخوان عبد الرزاق العرادي المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يان كوبيش.

وقال العرادي في تغريدة على “تويتر” رصدتها “الساعة 24”: “لم أقرأ رسالة وداعك احتجاجا، ولم أسمع أنك اعتذرت للشعب الليبي، آمل أن تلتفت إلى الذي خلفته وراءك؛ حطمت الاتفاق السياسي؛ المرجعية الوحيدة الثابتة بموجب قرارات مجلس الأمن، وكذا خارطة الطريق” وفق ادعائه.

وأضاف: “حاولت إضفاء الشرعية على انتخابات تعلم أنها انهارت قبل ذهابك ولم يكن هناك أمل أن تنظم بالقوانين المعيبة، سيدي أخطاء الوساطة الدولية كلفتنا أرواح البشر وفترتك كانت كارثية وتركتنا على أبواب الحرب، علينا الآن أن نجد الحلول، اللهم اهدنا إلى الوفاق واغننا عن الأجانب” على حد زعمه.

جدير بالذكر أن المبعوث الأممي يان كوبيش تقدم باستقالته، فيما عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأمريكية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة له في ليبيا.