الهنقاري: ‎%‎98 من المرشحين للانتخابات البرلمانية”جائعو سلطة وفلوس” و عقولهم خفيفة

وصف محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، ‎%‎98 من المرشحين للانتخابات البرلمانية بـ”جائعي سلطة وفلوس” وعقولهم خفيفة، على حد وصفه.

وقال الهنقاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” 5350 مرشحا للانتخابات البرلمانية والتنافس على 200 مقعد”، على تعبيره.

وأضاف الهنقاري، 98‎%منهم جائع سلطة وفلوس وباحث عن عمل وليس له علاقة بالسياسية وبعضهم عقول خفيفة ومنهم المندسين من دول أجنبية”، بحسب قوله.

وتابع:” من أول يوم أصدر المؤتمر الوطني قرار المرتبات الخيالية، ظهرت على أحدى شاشات الإعلام وقلت حلت كارثة مصيرية يتحول العمل الوطني إلى ملاذ لثراء وبيع الشرف والوطنية وفساد النفوس مقابل المال، وهذا الذي نعانيه اليوم، على حد تعبيره.