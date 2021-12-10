وفد أمني ليبي يزور خفر مقر قيادة خفر سواحل اسطنبول

زار وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمس الخميس، مقر قيادة خفر سواحل اسطنبول والمضايق التركية.

جاء ذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها وفد من الوزارة برئاسة مدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد البشير بالنور، لجمهورية تركيا، وفق بيان للوزارة أمس.

– وزارة الداخلية تعلن «استشهاد» أحد عناصرها في مداهمة بالخمس

وكان في استقبال الوفد الليبي، الأدميرال تايفون، وفق ما أفاد البيان، إذ نظم للوفد جولة داخل الغرفة الرئيسية والقطع البحرية التابعة لخفر سواحل أسطنبول، والاطلاع على التجهيزات وما تحتويه الغرفة من معدات وتقنيات حديثة، تستخدم في مراقبة السواحل.

وفي ختام الزيارة، تبادل وفد الوزارة والجانب التركي الدروع.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا