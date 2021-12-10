“نورلاند”: الانتخابات ستَضمن لليبيين اختيار قادتهم ومحاسبتهم

جدّد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، تأكيده على دعم الولايات المتحدة لحقوق الإنسان لليبيين من جميع الخلفيات.

وكتب “نورلاند” تغريدة وجهها لليبيين، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قال فيها: “لسوء الحظ، ما زلنا نرى انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، مثل اختطاف منصور عاطي أو حمزة التريكي”.

وأشار إلى أن الليبيين يستحقون الأفضل، مضيفاً أن الطريق الأفضل للمضي قدماً لاحترام حقوق الإنسان لليبيين؛ يشمل إجراء انتخابات حرة ونزيهة تسمح لليبيين باختيار قيادتهم ومحاسبتها على أدائها.

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