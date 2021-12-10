مراسلة مسربة تكشف فساد عائلة الدبيبة: الدبيبة أصدر تعليمات بتحويل مبلغ يتجاوز 4 ملايين جنيه استرليني لشركة بلدوين الإنجليزية

تحصلت قناتنا على مراسلة من النائب العام السابق الراحل عبد القادر رضوان، لنظيره في اسكتلندا، تعود لعام 2014 وطالب فيها بحصر وتجميد أموال وممتلكات الدبيبة وأسرته، لتورطه في جرائم اختلاس وغسيل أموال، وإضرار بالمال العام، والكسب غير المشروع، أثناء توليه منصب مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، في عهد النظام السابق”.

رضوان، وفي مراسلته الاتي اطلعت عليها قناتنا، قال: “الدبيبة تدخل في إسناد بعض الأعمال عن طريق إبرام عقود مع شركات بريطانية له صلة بها، بالإضافة لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى مصارف في بريطانيا واسكتلندا، دون سند قانوني، وتوجد مستندات تفيد بتكليف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بناء وحدات سكنية بتكلفة 6 ملايين دينار، والثابت من خلال أذونات الصرف والتحويلات، أن المبلغ المحال نظير التنفيذ يتجاوز 51 مليون دينار”.

وتابع: “الدبيبة أصدر تعليمات بتحويل مبلغ يتجاوز 4 ملايين جنيه استرليني لشركة بلدوين الإنجليزية، في حين أن ما تم تحويله يتجاوز الـ8 ملايين، باعتبار هذه المبالغ نظير تسديد ديون شركة البناء والتشييد، رغم أنها غير مدينة للشركة الإنجليزية، وتبين وجود توريدات وهمية لم تدخل مخازن الجهاز، وتعويضات دون وجه حق بقيمة 170 مليون دينار، وهذه المبالغ دخلت في حسابات أشخاص وهميين”.

وأضاف: “تم التعاقد مع شركة أنكا التركية، ودفع 195 ألف دينار شهريًا، دون القيام بأي أعمال، وتحويل 3 ملايين دينار لشركة تسمى “لبتس” دون وجود سبب للدفع”.

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