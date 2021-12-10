لافروف: روسيا ستفتح قنصليات دبلوماسية في طرابلس وبنغازي

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قوله إن بلاده ستفتح قنصليات دبلوماسية في طرابلس وبنغازي.

وفي سياق متصل، نشرت وزارة الخارجية الروسية بيانا طالعته “الساعة 24″، أشارت خلاله إلى استقبال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش رئيس الوفد الروسي المشترك بين الوزارات السفير الروسي السابق لدى ليبيا إن مولوتكوف.

وقالت الوزارة إن اللقاء شهد تبادلا للآراء حول تطورات الوضع في ليبيا استعدادا لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الجاري.

وبحسب البيان، تطرقت المحادثات إلى المجالات الواعدة للتعاون الروسي الليبي متعدد الأوجه، بما في ذلك بحث استئناف أنشطة البعثات الدبلوماسية والقنصلية لروسيا، على التوالي، في طرابلس وبنغازي.