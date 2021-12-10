الضمان الاجتماعي يشارك في اجتماع لجنة ترشيحات الجمعية الدولية “issa”

العنوان-بنغازي

شارك رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، إدريس احفيظة المبروك في الاجتماع الثاني للجنة الترشيحات التابعة للمكتب التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي “ISSA”.

ويأتي ذلك عقب إجماع أعضاء الجمعية على انتخاب احفيظة عضواً في لجنة الترشيحات، التابعة للمكتب التنفيذي في اجتماعه الحادي والعشرين بعد المائة الذي عقد افتراضيا بتاريخ 13 اكتوبر 2020م.

وتناول الاجتماع الذي عقد، أمس الخميس، عبر الدائرة المغلقة عدة محاور أهمها الاتفاق على لائحة النظام الداخلي باللجنة وآلية انتخاب رئيس الجمعية، وأمين الخزانة، وأعضاء لجنة الرقابة التابعين للجمعية.

وبحسب المكتب الإعلامي للصندوق اقترح احفيظة تغيير طريقة الانتخاب من الطريقة التقليدية التي تعتمد على اوراق الاقتراع والصناديق إلى انشاء نظام الكتروني للانتخاب وذلك لتسهيل سير العمليات وسلاسة فرز الأصوات وتقليل الاخطاء كتلك التي تكثر بطرق الاقتراع الورقية التقليدية التي تعد أكثر تعقيدا.

وتقدم احفيظة باقتراح آخر, وذلك في حال انتشار الجائحة من جديد بإنشاء تطبيق عبر الإنترنت يُعنى بالانتخابات ليتيح للأعضاء المخولين بالانتخاب عبر الأثير في حال تعذر حضورهم شخصيا وذلك للحرص على سلامة الحاضرين ولكي تُعقد الانتخابات بوقتها المحدد دون تأجيل.

ولاقت تلك المقترحات استحسان وتأييد غالبية الحاضرين ومن بينهم رئيس لجنة الترشيحات كما وُضعت بعين الاعتبار لاعتمادها بالنظم الانتخابية في المستقبل القريب.

كما طالب احفيظة بضرورة اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ISSA و تستخدم في كافة مناشطها وفاعلياتها فهي اللغة الأم لما يقارب من الأربعمائة مليون إنسان وهي اللغة الرسمية لما لا يقل عن 17 دولة من أعضاء الجمعية وقد تقرر عرض هذه المطالبة على رئاسة الجمعية لاعتماد العربية لغة فاعلة في ISSA .