مستنكرا اختطاف التريكي.. نورلاند: ليبيا لا زالت تعاني من انتهاك حقوق الإنسان

العنوان-طرابلس

عبَّر السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، عن استيائه من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وفي منشور نقلته السفارة الأميركية عن نورلاند قوله: “أردت التأكيد مجدّدا على دعم الولايات المتحدة لحقوق الإنسان لليبيين من جميع العرقيات”.

وأضاف نورلاند: “لسوء الحظ، ما زلنا نرى انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا، مثل اختطاف منصور عاطي أو حمزة التريكي”.

وقال: إن الليبيين يستحقون الأفضل، مؤكدًا أنّ الطريق الأفضل لاحترام حقوق الإنسان لليبيين، يشمل إجراء انتخابات حرة ونزيهة تسمح لهم باختيار قيادتهم ومحاسبتها على أدائها.