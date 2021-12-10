وزير النفط والغاز يشارك في اجتماع أوبك

ليبيا- شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد امحمد عون رفقة ممثل ليبيا في المكتب التنفيذي لمنظمة الأوبك عادل جبريل بالاجتماع رقم 107 لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (الأوبك).

الوزراء ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز للدول الأعضاء نشاط المنظمة، وسير عملها، كما بحثوا أساليب تفعيل وتطوير نشاطها ،واطلعوا على أهم الدراسات التي أنجزتها المنظمة خلال العام الجاري والفعاليات التي نظمتها وشاركت فيها.

وفي ختام الاجتماع، اعتمد الوزراء نتائج أعمال جائزة (الأوبك) للعام الحالي.

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