برلماني روسي: إجراء انتخابات شفافة في ليبيا أمر صعب

تعليقا على رفض مفوضية الانتخابات اعتماد “مكسيم شوغالي” مراقبا للانتخابات، قال نائب مجلس الدوما الروسي يفغيني فيدوروف، إن رفض قبول رئيس صندوق حماية القيم الوطنية مكسيم شوغالي مراقبا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قرار مسيس.

وتابع قائلًا في تصريحات لوكالة الأنباء الفدرالية الروسية، أن الوضع في ليبيا ما يزال غير مستقر، و من الواضح أن من الصعب توقع إجراء انتخابات شفافة في ليبيا بعد الحرب التي دارت فيها.

وتابع قائلًا: “لم يسمحوا لشوغالي بالعودة لليبيا لأنه يعرف المطبخ الليبي جيدًا، وثمة قوى خطيرة جدًا لا تريد رؤيته هناك، من بينها تلك التي قبضت عليه سابقا بطرابلس، مكسيم شوغالي خبير بالشأن الليبي وأجرى عدة بحوث اجتماعية هناك، وهذا القرار يدل على محاولة إخفاء شيء ما”.