مقتل أحد عناصر الداخلية في مداهمة مصنع للخمور بالخمس

العنوان-الخمس

لقي عنصر إدارة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوطنية حتفه في مداهمة بمنطقة سيلين بالخمس ليلة الخميس.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن إدارة المهام الخاصة داهمت بالتعاون مع مديرية أمن الخمس، ليلة الخميس، مصنعًا للخمور ووكرًا للمخدرات في منطقة سيلين، وتمكنت من القبض على أحد المجرمين الخطرين بعد اشتباكات عنيفة.

وأكدت الوزارة “استشهاد” مساعد ضابط محمد عبدالله الدهماني، التابع لإدارة المهام الخاصة، خلال المداهمة.

ونعت الوزارة، الفقيد، كما تقدمت بخالص تعازيها إلى أسرته، مؤكدة أنها ستواصل العمل جاهدة على ملاحقة الجناة ومعاقبتهم، وأنها لن تتوقف عن مداهمة أوكار الجريمة وضبط من فيها.