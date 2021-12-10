حكومة الدبيبة: القذافي “سرق” 100 مليار دولار ونعمل على استردادها

قدمت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة طلب استدعاء أمام القضاء الأمريكي، قالت خلاله إن بنوكا عدة قد تكون لديها معلومات عن مليارات الدولارات التي “نهبها” الزعيم الراحل معمر القذافي، وفق قولها.

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ الأمريكية، أوضح مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، في طلب استدعاء بمحكمة “مانهاتن” الفيدرالية الأمريكية، أن الأموال التي سرقها القذافي وعائلته وشركاؤه والتي تقدر بـ100 مليار دولار، قد تم تحويلها من خلال 6 بنوك كبرى هي: “أوف أمريكا كورب” و”يو بي إس غروب إيه جي” و”إتش إس بي سي هولدنغز بي إل سي” و”كريدي سويس غروب إيه جي”، و”بنك نيويورك ميلون غورب” و”دوتش بنك إي جي”، و”جيه بي مورغان تشيس وشركاؤه” و”سيتي غروب”، على حد زعمه.

وأوضح المكتب أن عشرات المليارات من الدولارات على الأقل من الأصول المملوكة للشعب والتي قد “سرقها” القذافي وعملاؤه، لا تزال مفقودة إلى الآن، وفق ادعائه.

وقال محامو المكتب الذي تأسس في 2017، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستعادة الأصول المسروقة من الدولة الليبية، في بيان لهم أمس الخميس، إن هذا الجهد قد يصبح أكبر استرداد دولي للأصول في التاريخ، وفق زعمهم.

وكان تحقيق فرنسي تحدث عن شخصية تونسية غامضة تتحرى عن ثروة العقيد معمر القذافي الضخمة المزعومة، المقدرة بنحو 400 مليار دولار، والتي اختفت في ظروف غريبة عقب سقوطه، وهذه الشخصية بحسب التحقيق التي تستخدم اسم “اسكندر” ولها شبكة علاقاتها الواسعة للحصول على الكنز المخفي، على حد قولها.

مجلة “جون أفريك” الفرنسية، أوضحت في فيلم وثائقي أن الشخص التونسي رجل أعمال عمره 54 عاماً، ويمتلك أراضي عائلية شاسعة في معقل عائلته الأصلي، في مدينة تالة على الحدود الجزائرية، وفقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية.