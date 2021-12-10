مطالبات حقوقية بمعالجة جذرية لملف حقوق الإنسان في ليبيا

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن توجد معالجات جذرية ودائمة لحالات الإفلات من العقاب واستهداف المدنيين بليبيا.

وجددت اللجنة في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مطالبتها لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالعمل على تعيين مقرر دولي خاص معني بانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، داعية السلطات الليبية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، بإعتبارهم شريكاً أساسياً في التنمية وتحقيق الاستقرار وسيادة القانون والعدالة.

وأعربت اللجنة عن أملها في أن تنظم السلطات الليبية للبروتوكولات الاختيارية التي تُعطي الأفراد حق تقديم الشكاوى، مع ملاحظة تحفظ الحكومة على مواد جوهرية في اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية، والتي تخالف أحياناً القصد من إنشاء هذه الاتفاقيات، مشيراً إلى أن منظمات المجتمع المدني في ليبيا تحتاج لحرية واستقلالية أكثر ليأتي عملها على المستوى المطلوب.

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