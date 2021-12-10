بيان سعودي بحريني: يجب سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

دعت المملكة السعودية ومملكة البحرين إلى ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية وفقا للمقررات الدولية.

واختتم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الجمعة زيارة إلى مملكة ‎البحرين شهدت عدة لقاءات لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكر ‏بيان مشترك للمملكتين في ختام الزيارة، إن الجانبين أكدت على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحافظ على مصالح الشعب الليبي ووحدة الأراضي الليبية ويعزز الأمن والسلم في المنطقة.

كما أكد الجانبان على ضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

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