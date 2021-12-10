بالصور: ختام حملة «الستة عشر يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة بميدان الشهداء

أقيم اليوم الجمعة، بميدان الشهداء في طرابلس، حفل ختام حملة «الستة عشر يوما البرتقالية» لمناهضة العنف ضد المرأة.

حضر الحفل، وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفاء الكيلاني، ووكلاء الوزارة، وعدد من رؤساء المنظمات الدولية المعتمدة لدى ليبيا، وعدد من المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وأهالي مدينة طرابلس، وفق بيان لوزارة الشؤون الاجتماعية اليوم.

وألقت الكيلاني، كلمة في مستهل الحفل، رحبت فيها بالحضور، مؤكدة أن الفعاليات كانت «تظاهرة اجتماعية تهم المرأة الليبية خاصة والعربية والعالمية عامة».

وأكدت أهمية مناهضة العنف بشتى أنواعه ضد المرأة، ونشر السلام والعدل في كافة ربوع الوطن، مشيرة إلى حرصها على مناهضة العنف ضد المرأة، «والذي يعتبر من أولويات أهداف ورؤية وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تجسدت مؤخرا في إعداد مشروع لإقرار قانون لمناهضة العنف الإلكتروني ضد المرأة».

وقالت «نرسل رسالة من طرابلس، عاصمة الحرية إلى العالم بأسره، بأن نساء ليبيا ضد ممارسة أي عنف ضدهن، وإن المرأة الليبية تقف جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في كافة مناحي الحياة».

وبحسب البيان، «تزينت السرايا الحمراء وسط العاصمة طرابلس بحلتها البرتقالية، إيذانا باختتام حملة الستة عشر يوما البرتقالية، لمناهضة العنف ضد المرأة».

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