الكبير: توحيد المركزي سيمكننا من توحيد السياسة النقدية وتوحيد التمويل للحكومة

العنوان – طرابلس

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصدّيق الكبير”إن توحيد مجلس إدارة المصرف المركزي سيمكننا من توحيد السياسة النقدية وتوحيد التمويل للحكومة وتعزيز متابعة سعر الصرف.

وأضاف خلال مقابلة نشرتها وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية اليوم الجمعة إن عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي ستستغرق حوالي ستة أشهر.

ولفت الكبير إلى أن المحافظة على إنتاج وتصدير النفط وزيادته مهم جدا للبلاد وسيساعد على المضي قدمًا.

وأكد محافظ المركزي أن الأوضاع حتى الآن جيدة جدًا ولا يوجد عجز في الميزانية ولا ميزان المدفوعات خاصة مع ارتفاع أسعار النفط خلال الشهر الماضي.

وشدد الكبير على ضرورة التعاون بين الحكومة والبرلمان لمعالجة ارتفاع الدين العام الذي وصل إلى 270٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى أن المصرف المركزي على استعداد للمساعدة والدعم في هذا الصدد.

واجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، الإثنين، للاتفاق على وضع خطة مفصلة لإطلاق عملية توحيد المصرف المركزي.

وأوضح المصرف المركزي، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية ديلويت، إبّان انجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو الماضي.

ولفت المصرف إلى أنه تم التوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد.

وجرى الاتفاق على إطلاق عملية التوحيد بشكل فعلي، حيث لفت المصرف المركزي، إلى أن الكبير والحبري أكدا التزامهما بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد مصرف ليبيا المركزي.