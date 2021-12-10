«نحو الجنوب».. انطلاق مؤتمر ليبيا للاستثمار في أوباري

انطلقت أعمال مؤتمر ليبيا الدولي للاستثمار والتجارة في مدينة أوباري اليوم الجمعة، تحت شعار «نحو الجنوب».

وقالت وكالة الأنباء الليبية أن المؤتمر ينظم برعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة في سبها، وبمشاركة عربية ودولية.

وسيستعرض المؤتمر عددا كبيرا من المحاور، تتضمن مجالات الاستثمار والتجارة، وطرح تجارب عدة دول في هذا الإطار؛ لتبادل وجهات النظر حولها، وإمكانية الاستفادة منها.

كما ستطرح موضوعات فيما يتعلق بالاستثمارات التنموية داخل ليبيا، ومحيطها الجغرافي والإقليمي؛ بينها: الطاقات المتجددة، والتعدين، والزراعة، والسياحة، والاستثمار العقاري، والبنى التحتية والمناطق الحرة.

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