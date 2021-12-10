مصدر في اللجنة (5+5) للعنوان: بدء الانسحاب المتزامن للقوات الأجنبية من ليبيا

العنوان – طرابلس
كشف مصدر في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لصحيفة العنوان اليوم الجمعة بدء مرحلة الانسحاب المتزامن للقوات الأجنبية من ليبيا.
وأضاف المصدر أن طائرات عسكرية تركية تهبط في قاعدة الوطية بالتزامن مع هبوط طائرة روسية في قاعدة القرضابية .
وأشار المصدر إلى أن الطائرات نقلت مجموعة من الجنود والأفراد ومنظومات الدفاع الجوي.
وأكد المصدر ذاته أن عملية الإخلاء تمت تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والأمم المتحدة والمراقبين الدوليين.
وذكر أن العملية سوف تستمر حتى انتهاء المرحلة الحالية والدخول في المرحلة الأخيرة.
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