المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 11 حالة وفاة و577 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة حصيلة يوم أمس الخميس بتسجيل 577 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 11 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و121 حالة حرجة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 14.5 بالمائة، من أصل 3968 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1269 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى362177 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 9733 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى5540 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1777924 والمطعمين بالجرعة الثانية 739763.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية