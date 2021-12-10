“مكافحة الأمراض” يختتم دورة تدريبية حول التعامل مع مرض اللشمانيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اختتام الدورة التدريبية حول طرق تشخيص وعلاج مرض اللشمانيا الجلدية، التي اكتشفت مؤخراً في البلاد.

وأوضح المركز في بيان، أن الدورة التي اختتمت الخميس، واستمرت لأربعة أيام، استهدفت التّدريب “المعملي، والسريري” لأطباء من منطقة وادي الشاطئ، من قبل الفريق التّابع لإدارة مُكافحة الأمراض المُشتركة.

يُذكر أن هذه الدورة التدريبية، أتت عقب تأكيد إصابة عدد من المواطنين بمرض اللشمانيا، بمنطقة اشكده، الكائنة ببلدية براك الشاطئ، حيث أوفد المركز فريقاً طبياً لتقييم الوضع البيئي، ومعرفة الأسباب خلف ظهور حالات المرض بالمنطقة.

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