بمشاركة منتسبي لواء طارق بن زياد المعزز والقوات الخاصة.. انطلاق بطولة دبي الدولية السادسة للقفز الحر بالمظلات

انطلقت صباح أمس الخميس في دولة الإمارات بطولة دبي الدولية السادسة للقفز الحر بالمظلات.

وبحسب مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، أوضح أنه وبعد مشاركة المنتخب الليبي في بطولة العالم العسكرية ووصولهم للنهائيات وصل المنتخب الليبي للقفز الحر الى دولة الامارات العربية المتحدة للمشاركة في بطولة العالم السادسة المقامة في دبي بدعم من القيادة بالقوات المسلحة الليبية حيث يتواجد في المنتخب عدد من منتسبي لواء طارق بن زياد المعزز والقوات الخاصة.

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