مصادر للعنوان: المشتركة لمكافحة الإرهاب هي من قبضت على التريكي في مصراتة

العنوان – مصراتة

كشفت مصادر قضائية للعنوان أن القوة الأمنية المشتركة لمكافحة الإرهاب هي من قامت بالقبض على المدون حمزة التريكي بمدينة مصراتة.

وأوضحت المصادر أن القضية ليست جنائية وإنما قضية سياسية وتم اتهام التريكي بتهم القذف لبعض الشخصيات من مصراتة ولكن من قام بالقبض عليه جهة غير مخولة بذلك.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات المخولة بعمليات القبض والتحقيق هي مديريات الأمن ومراكز الشرطة وليست القوة المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وأكدت المصادر أن المدون حمزة التريكي عرف بمعارضته الشديدة لفساد حكومة الدبيبة ومواقفه المناوئة للمفتي المعزول الصادق الغرياني وجماعة الإخوان المسلمين.

وأفادت المصادر أن هذا السبب الرئيسي الذي تم القبض عليه باستغلال بعض الأطراف السياسية لنفوذها لغرض تكميم الأفواه وتغييب المعارضين لهم.

أعربت عن قلقها البالغ إزاء المعلومات الأولية الواردة بشأن واقعة اختطاف

وألقي القبض على المدون والناشط حمزة التريكي الثلاثاء الماضي من القوة الأمنية المشتركة لمكافحة الإرهاب في مصراتة.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان إن اختطاف التريكي جاء عقب منشور عبر صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك ينتقد فيها أداء الدبيبة.