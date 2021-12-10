“التخطيط”.. استكمال تنفيذ مشروعات الحكومة المؤقتة بقيمة 600 مليون دينار

أصدر وزير التخطيط “فاخر بوفرنة” منشورا بشأن استكمال تنفيذ المشروعات المنفذة من الحكومة المؤقتة، بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دينار.

وأكد المنشور الوزاري الموجّه لوكلاء الوزارات ورؤساء مجالس الإدارة للهيئات والمؤسسات، على ضرورة الإيعاز بتقديم المستندات المطلوبة، حتى تتمكن وزارة التخطيط من استكمال باقي الإجراءات المتضمنة مطلب التفويض وفق النماذج المُعدة من وزارة التخطيط، ونسخة من العقود مرفقة بجدول الكميات، إلى جانب تقديم محضر الاستلام الابتدائي والنهائي، بالإضافة إلى تقرير المتابعة المالي والفني الذي يحدد القيمة المصروفة وباقي الالتزام وفق النماذج المعتمدة من قبل وزارة التخطيط.

كما جاء في المنشور التأكيد على ضرورة موافقة ديوان المحاسبة على العقود التي تفوق قيمتها 5 ملايين دينار، على أن لا تتعامل وزارة التخطيط إلا مع المشروعات ذات الطابع التنموي.

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