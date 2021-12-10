الأمم المتحدة تُدرّب 42 مُقدم رعاية صحية بالمنطقة الشرقية

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، تدريب 42 مقدم رعاية صحية من 17 مرفقاً صحياً بالمنطقة الشرقية.

وأشار الصندوق في بيان، أن التدريب يهدف لبناء القدرات الفنية للموظفين الطبيين، ويتركز على إطلاعهم على نظام المعلومات الصحية للمنطقة 2 ،(DHIS2) خلال دورتين تدريبيتين تم عقدهما في 27-29 نوفمبر و 30 نوفمبر – 2 ديسمبر.

يُذكر أن الصندوق الذي يعمل بالشراكة مع مؤسسات ومانحين دوليين، قام الفترة الماضية بتأهيل عيادة الكويفية ببنغازي وتزويدها بالمعدات الطبية.

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