“دوهيلين”: فرنسا ملتزمة بدعم مكافحة العنف ضد النساء في ليبيا

قالت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بياتريس دوهيلين إن بلادها ملتزمة بدعم مكافحة العنف ضد المرأة في ليبيا.

وجاءت تصريحات السفيرة خلال لقاء لها مع وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني.

وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من الخبراء الليبيين، في مجال حقوق الإنسان، قد تبنّوا مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في ليبيا، يُجرِّم جميع أشكال العنف ضد المرأة، ويُحدد آليات الحماية والوقاية والمسؤوليات التي تقع على عاتق المؤسسات، فيما تفاقمت معاناة المرأة أكثر إبّان العشرية الأخيرة التي شهدت انقسامات وحروباً أهلية ضحيتها الأبرز المرأة والطفل.

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