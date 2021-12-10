ليبيا الان

“دوهيلين”: فرنسا ملتزمة بدعم مكافحة العنف ضد النساء في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بياتريس دوهيلين إن بلادها ملتزمة بدعم مكافحة العنف ضد المرأة في ليبيا.

وجاءت تصريحات السفيرة خلال لقاء لها مع وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني.

وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من الخبراء الليبيين، في مجال حقوق الإنسان، قد تبنّوا مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في ليبيا، يُجرِّم جميع أشكال العنف ضد المرأة، ويُحدد آليات الحماية والوقاية والمسؤوليات التي تقع على عاتق المؤسسات، فيما تفاقمت معاناة المرأة أكثر إبّان العشرية الأخيرة التي شهدت انقسامات وحروباً أهلية ضحيتها الأبرز المرأة والطفل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك