لودريان: فرنسا والجزائر ترغبان في تنسيق المبادرات بخصوص ليبيا

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن باريس تنوي تعزيز التعاون مع الجزائر بخصوص الملف الليبي، وذلك بعد أول زيارة عقب توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وجدد وزير الدبلوماسية الفرنسية وصفه للجزائر بـ”الشريك الأساسي لفرنسا على الصعيد الإقليمي”.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الفرنسية عن ” لورديان” تأكيده رغبة البلدين في “مواصلة تنسيق مبادراتنا الدبلوماسية من أجل تعزيز عملية الانتقال السياسي في ليبيا ، عقب مؤتمر باريس الذي شارك فيه الوزير رمطان لعمامرة ممثلًا للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون”.

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