موقع أمريكي يحذر من هجمات محتملة لداعش قبل الانتخابات في ليبيا

قال موقع “كريتيكال ثريتس” الأمريكي، إن تنظيم داعش استعاد بعضاً من قدراته الهجومية في ليبيا، بما فيها صناعة العبوات الناسفة ونشرها، بعد طرده من مدينة سرت، واستقرار ما تبقى من أفراده في الجنوب.

وأضاف الموقع فى تقرير له، استغل تنظيم داعش التوترات بين الأطراف السياسية المتنافسة، لمحاولة السيطرة على مدينة فزان الاستراتيجية في الجنوب، مضيفا، يبدو أن داعش تستأنف هجماته ضد أهداف عالية المستوى في الانتخابات المقبلة، مستحضراً هجومه على المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس في 2018.

وحذر التقرير من احتمال تحول جنوب غرب البلاد منطقة نفوذ للتنظيم من ليبيا، إلى دول الساحل في إفريقيا، وحوض بحيرة تشاد، بعد اندماجه المتزايد مع شبكات متطرفة في غرب أفريقيا، كما حذرت مواقع ليبيا، من خلايا نشطة للتنظيم الإرهابي هدفها شنّ هجمات على مواقع حيوية أثناء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر الجاري.