افحيمة: أين هي عيوب قوانين الانتخابات؟

العنوان – طبرق

تساءل عضو مجلس النواب صالح افحيمة عن العيوب في قوانين الانتخابات.

وقال افحيمة عبر حسابه على “فيسبوك” :”الكل يتغنى بالقوانين الـ”معيبه” ولا أحد وضع إصبعه الكريمة على العيوب”.

وأضاف عضو النواب :”مما لا شك فيه أنه لايوجد عمل كامل وأن كل الأعمال البشرية معيبة مع التباين في درجة العيوب”.

وأكد افحيمة أن قوانين الانتخابات ليست استثناء من تلك الأعمال البشرية “المعيبة”، ولكن كل المتنطعين وأصحاب الغرض ممن أتاحت لهم البراحات الافتراضية مساحات مجانيه لا محدوده للتعبير عن آرائهم الباهتة – في كثير من الأحيان – يتحدثون عن عيوب في القانون جعلت من عملية الانتخاب غير ممكنة”.

وتابع :”هذا الكلام إن صح، فهو حتى هذه اللحظه يبقى مجرد إنشاء و مزاعم تدحضها إنشاء و مزاعم مضادة ممن أصدروا القانون”.

ويقول النائب :”من هنا فإنني أدعو كل الأدعياء بأن يثبتوا دعواهم بأن يتكرموا على مجلس النواب “المعرقل” فيضعوا أصابعهم الكريمة على الخلل الذي جعل من قوانين الانتخابات معيبه للحد الذي لا يمكن معه إتمام عملية الاقتراع وإعلان النتائج”.