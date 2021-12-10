“الداخلية” تُلقي القبض على تشكيل عصابي في مدينة الخُمس

أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية، القبض على عناصر التشكيل العصابي المتورط في اشتباكات مساء الخميس، التي اندلعت في منطقة سيلين غرب مدينة الخمس.

ونشرت الإدارة صوراً لـ6 أشخاص يتوسطهم المطلوب الأمني “طارق سعيد”، بعد القبض عليهم في عملية أمنية بعد أقل من 24 ساعة من اشتباكات جرت معهم بعد مداهمة موقعهم من قوة مُشكّلة من مديرية أمن الخمس، وقوة المهام الخاصة، التي فقدت عنصرها الأمني محمد الدهماني الذي شُيّع جثمانه اليوم الجمعة في مدينة مسلاتة ونعته وزارة الداخلية.

يُذكر أن التشكيل العصابي المقبوض عليه يُشتبه في ضلوعه في جرائم متعلقة بالهجرة غير القانونية، وتجارة الممنوعات، وصدرت في حقهم أوامر قبض من النيابة العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية