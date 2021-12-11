وزير خارجية إيطاليا: يجب إجراء عملية انتخابية شاملة وشرعية في ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو، إن ليبيا تظل أولوية بالنسبة لإيطاليا، مشددا على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة وشرعية بقناعة وبصورة متسقة.

وجاء ذلك خلال مشاركة دي مايو ورئيس مؤسسة “ميد أور” الإيطالية ماركو مينيتي، في فعاليات عقدت بوزارة الخارجية الإيطالية تحت عنوان “هنا إيطاليا.. عدسات روما على السياسة الخارجية “، حيث جرى تقديم موقع “ديكود 39” الإيطالي رسميا، وهو البوابة الإلكترونية الجديدة للجغرافيا السياسية التابعة لمجلة “فورميكي” الإيطالية، ويصدر باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضح دي مايو أن إيطاليا تعتزم الترويج لأجندة إيجابية لمنطقة المتوسط، ​​وإعادة إحياء علاقات الاتحاد الأوروبي مع الجوار الجنوبي في نهج اتخذته بروكسل في إطار الأجندة الجديدة للبحر المتوسط.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

