القبض على متهم بقتل شرطي أثناء مداهمة مصنع للخمور بالخمس

العنوان – الخمس

أعلن مكتب النائب العام أن أجهزة إنفاذ القانون من ضبط وإحضار المتهم المطلوب في مقتل مساعد ضابط محمد عبدالله الدهماني، التابع لإدارة المهام الخاصة الخمس.

وأوضح مكتب النائب عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن النائب العام الصديق الصور وجه بإجراء التدابير اللازمة لضبط المتهمين.

وأشار إلى انه تم إجراء تفتيش عدد من المواقع التي يستغلها الجناة بناءًا على إذن مكتب المحامي العام الخمس وتحت إشرافه .

وطلب النائب العام من الجهات الضبطية مباشرةً إجراءات حصر أوكار الجريمة والعشوائيات التي يتخذها الآثمين ملاذا لهم في مدينة الخمس وضواحيها.

وأكد مكتب النائب العام أن هذه الخطوة تأتي تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الاحتياطية التي من شأنها تعزيز الأمن و تسييد القانون.

ولقي عنصر إدارة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوطنية حتفه في مداهمة بمنطقة سيلين بالخمس ليلة الخميس.

وقالت الوزارة في بيان لها، الجمعة، إن إدارة المهام الخاصة داهمت بالتعاون مع مديرية أمن الخمس، ليلة الخميس، مصنعًا للخمور ووكرًا للمخدرات في منطقة سيلين، وتمكنت من القبض على أحد المجرمين الخطرين بعد اشتباكات عنيفة.

وأكدت الوزارة “استشهاد” مساعد ضابط محمد عبدالله الدهماني، التابع لإدارة المهام الخاصة، خلال المداهمة.

ونعت الوزارة، الفقيد، كما تقدمت بخالص تعازيها إلى أسرته، مؤكدة أنها ستواصل العمل جاهدة على ملاحقة الجناة ومعاقبتهم، وأنها لن تتوقف عن مداهمة أوكار الجريمة وضبط من فيها.