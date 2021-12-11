الأمم المتحدة تستنكر التخلي عن اللاجئين في الصحراء الليبية

أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف -الجمعة- بأن المهاجرين واللاجئين يتعرضون لترحيلهم إلى أوطانهم من ليبيا، دون فحص لحيثيات قضاياهم أو إجراء أي دراسة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن ما حدث مؤخراً بحق 18 لاجئاً من السودان تم نقلهم عبر الصحراء، قبل أن يتم تركهم لمصيرهم المجهول على الحدود مع السودان، يُعدّ بمثابة نموذج لما يمر به اللاجئون في ليبيا، مضيفاً أن 24 إريترياً يواجهون في الوقت الراهن معاملة مماثلة.

وذكرت الأمم المتحدة أن الأطفال والحوامل تم ترحيلهم لأوطانهم بهذه الطريقة أيضاً، كما تم احتجاز اللاجئين في معسكرات الاعتقال خلال الآونة الأخيرة، وحرمانهم من التواصل مع وكالات المنظمة الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الإجراءات ضد الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء فراراً من الخطر، تنتهك القانون الدولي، مضيفاً أن المهاجرين يخشون من سوء المعاملة بشدة من جانب الحكومة وعصابات تهريب البشر.

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