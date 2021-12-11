بلومبيرغ تكشف عن أسماء بنوك قد تحوي معلومات عن أموال ليبيا في الخارج

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، إن الحكومة الليبية قد تستدعي بنك إن جيه بي مورجان تشيس وشركاءه وستة بنوك كبيرة أخرى قد يكون لديها معلومات عن مليارات الدولارات من أموال ليبيا في الخارج.

وبحسب الوكالة فقد قال مكتب إدارة استرداد الأصول والأموال الليبية، إن ما لا يقل عن عشرات المليارات من الدولارات من الأصول المملوكة للشعب الليبي لاتزال مفقودة.

هذا وقد أنشئ مكتب إدارة استرداد الأصول والأموال الليبية بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لاستعادة الأصول المسروقة من الدولة الليبية، وتعقب الأموال المنهوبة من خلال الصفقات التجارية الفاسدة واختلاس الأموال، وفقا للوكالة.

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