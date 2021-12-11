الرفادي: ستبقى فبراير بكل قيمها رغم التآمر

قال عبدالله جودات الرفادي، رئيس ما يعرف “حزب الجبهة الوطنية” المقرب من محمد المقريف رئيس “المؤتمر الوطني العام” المنتهية ولايته على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:” صفقات البقاء في السلطة على حساب القيم الوطنية لن تمرر وحتى وان اّكرهنا عليها فلن تنجح ، ستبقى فبراير بكل قيمها رغم التأمر الخارجي وإنكسار ارادة طلاب الكراسي “.

وفي وقت سابق من اليوم، قال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، إن سيف الإسلام القذافي انتقل من مطلوب للعدالة والتهم الموجهة إليه كثيرة، إلى مرشح رئاسي، رغم أنه لديه حكمًا باتًا نهائيًا من محكمة الاستئناف بالإعدام رميًا بالرصاص، وفقا لقوله.

وأضاف المشري، في تصريحات لـ”فرانس24″:” هناك مشاكل كثيرة، منها أن هناك أطراف تطالب باستبعاد هذا الاسم، وأطراف أخرى تطالب بوجوده، فخليفة حفتر، وعبدالحميد الدبيبة، وسيف الإسلام، هؤلاء الثلاثة كل منهم عقبة بشكل أو بآخر في طريق إجراء الانتخابات” على حد زعمه.

وتابع:” لا نعترف بقانون الانتخابات الرئاسية، ومن المستحيل إجرائها يوم 24 ديسمبر، وهناك أطراف سياسية أبلغت المبعوث الدولي، أنه إذا كان فلان وفلان موجودين في القائمة لن تحدث انتخابات” على حد تعبيره.