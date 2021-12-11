ليبيا الان

الجرندي: أمن واستقرار ليبيا يُمثّل أولوية لتونس

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أن تونس لن تدّخر أيّ جهد من أجل المُضي قُدماً بالمسار السياسي الليبي، مشدداً على أن أمن واستقرار ليبيا يُمثّل أولويّة لبلاده.

جاء ذلك خلال لقاء الجرندي مع السفير الألماني لدى تونس بيتر بروغيل، اليوم الجمعة، في العاصمة التونسية، والذي أشاد بالدور الإيجابي الذي تلعبه تونس في المنطقة؛ من أجل المساهمة وبصفة فعّالة في المجهودات الرامية إلى إيجاد حلول للقضايا في المنطقة وخاصة منها الملف الليبي.

يُذكر أن ألمانيا وقّعت اليوم الجمعة شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا؛ لدعم المفوضية الوطنية للانتخابات، في إطار جهودها لدعم المسار السياسي الذي انطلق في برلين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك