الجرندي: أمن واستقرار ليبيا يُمثّل أولوية لتونس

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أن تونس لن تدّخر أيّ جهد من أجل المُضي قُدماً بالمسار السياسي الليبي، مشدداً على أن أمن واستقرار ليبيا يُمثّل أولويّة لبلاده.

جاء ذلك خلال لقاء الجرندي مع السفير الألماني لدى تونس بيتر بروغيل، اليوم الجمعة، في العاصمة التونسية، والذي أشاد بالدور الإيجابي الذي تلعبه تونس في المنطقة؛ من أجل المساهمة وبصفة فعّالة في المجهودات الرامية إلى إيجاد حلول للقضايا في المنطقة وخاصة منها الملف الليبي.

يُذكر أن ألمانيا وقّعت اليوم الجمعة شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا؛ لدعم المفوضية الوطنية للانتخابات، في إطار جهودها لدعم المسار السياسي الذي انطلق في برلين.

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