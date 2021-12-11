الصديق الكبير: نافشتُ في لندن دورنا في المساهمة في عودة الشركات الإنجليزية لليبيا

التقى الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، مع مجلس ادارة مجلس الأعمال الليبي البريطاني LBBC بالعاصمة البريطانية لندن.

وبحسب بيان مصرف ليبيا المركزي، الجمعة، فإن اللقاء، ناقش تسهيل حركة التجارة وتحريك عجلة الاقتصاد، وقدرة القطاع المصرفي للمساهمة في عودة الشركات الإنجليزية لاستئناف أعمالها في ليبيا.

وكان الكبير، قد اجتمع، بمقر مصرف إنجلترا المركزي بلندن، مع ديفيد رامسدن، نائب المحافظ لمصرف إنجلترا، وعددا من المديرين بالمصرف، الخميس الماضي.

واستعرض اللقاء، عملية التوحيد التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي، والتي أبدى مصرف إنجلترا ترحيبه بها واستعداده لدعمها.

كما استعراض اللقاء، برامج الحوكمة والشفافية التي يتبناها مصرف ليبيا المركزي والاستفادة من خبرات مصرف إنجلترا بالخصوص.

وكذلك تم خلال اللقاء، الترحيب بانضمام مصرف ليبيا المركزي لبرامج تطوير قدرات المصارف المركزية التي يديرها مصرف انجلترا المركزي.