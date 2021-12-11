أبوجناح يشدد على دعم جهاز مكافحة المخدرات

شدد نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح على دعم جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ودعم أنشطة الجهاز التوعوية لمنع انتشار المخدرات والحد من آثارها.

جاء ذلك خلال لقاء أبوجناح برئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عادل عبدالعزيز، بطرابلس، ناقشا فيه عدداً من القضايا المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وآثارها على الأسرة والمجتمع، للخروج بنتائج إيجابية وتوصيات لمكافحة هذه الآفة، وفق البيان.

من جانبه عرض عبد العزيز الدور المناط بالجهاز في مجال خفض عرض المواد المخدرة، بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية والجهات المختصة داخل وزارة الداخلية، وإجراء البحث والتحريات اللازمة للكشف عن هذه الجرائم وتعقّب مرتكبيها وضبطهم، وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات وأدلة إثبات.

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