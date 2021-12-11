اليعقوبي: الإخوان والحكومة يخططان لتأجيل الانتخابات ودولياً عكس ذلك

أكدت السيدة اليعقوبي، عضو مجلس النواب عن غريان، أن جميع الجهود داخليًا تبذل من أجل تأجيل الاستحقاق الانتخابي، وبالأخص من جانب حكومة الوحدة الوطنية ومجلس تنظيم الإخوان.

وأوضحت اليعقوبي، خلال تصريحاتها لموقع ”سكاي نيوز عربية”، أن الفريق المنادي بالتأجيل لا يريد خروج البلاد من نفق الفوضى والتقسيم والحروب الأهلية.

وقالت: “جميع الردود الدولية تنادي بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر وذلك خلال المؤتمرات والاجتماعات ووسائل الإعلام.. ولكن من تحت الطاولة هناك دولًا لا تريد إجراء الانتخابات لأن استمرار حالة الفوضى في ليبيا تخدم مصالح تلك الدول.

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