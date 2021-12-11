بعد القبض على «عصابة الخمس».. الداخلية: القانون السيف الرادع لقطع دابر المجرمين

القت وزارة الداخلية، القبض على رأس العصابة الإجرامية الملقب “بالقنتشه” وباقي التشكيل الإجرامي، أثناء مداهمة أحد أوكارهم بمنطقة سيلين بالخمس والتي قدم فيها شهيد الواجب “محمد عبدالله الدهماني” حياته فداءً لأمن الوطن والمواطن.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن هذا العمل بجهد إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وبالتعاون مع مديرية أمن الخمس.

وأكدت وزارة الداخلية بأنها عازمة على الاستمرار قدماً في محاربة المجرمين والخارجين عن القانون لكي ينعم الوطن بالأمن والسكينة وسيكون القانون هو السيف الرادع لقطع دابر المجرمين.

وكان مكتب النائب العام، الصديق الصور، قد أصدر بيانا حول واقعة مقتل محمد عبدالله الدهماني، التابع إدارة المهام الخاصة، خلال مداهمة أمنية لأحد أوكار العصابات الإجرامية في مدينة الخمس.

وجه المستشار النائب العام، بإجراء التدابير اللازمة لضبط المتهمين ومعاينة محل الواقعة، وأرسل تعليماته ‏التي طلب بمقتضاها من وكلائه بدائرة مكتب المحامي الخمس، مباشرة اختصاص متابعة إجراءات الاستدلال والإشراف عليها، وفقا للبيان.

وقد تمكنت أجهزة إنفاذ القانون في وقت سابق من ضبط وإحضار المتهم المطلوب وإلقاء القبض على مرتكبي واقعة قتل عضو ‏إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.

‏كما أنجز إجراء تفتيش، عددا من المواقع التي يستغلها الجناة بناءً على إذن مكتب المحامي العام الخمس وتحت إشرافه .

كما طلب النائب العام، من الجهات الضبطية مباشرةً إجراءات حصر أوكار الجريمة والعشوائيات التي يتخذها الآثمين ملاذا لهم في مدينة الخمس وضواحيها ، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الاحتياطية التي من شأنها تعزيز الأمن و تسييد القانون.