السفير الأمريكي والنايض يناقشان سبل إنجاز الانتخابات

استقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بمقر إقامته، الجمعة، المترشّح الرئاسي عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا.

وبحسب بيان صادر عن النايض، فإن الجانبين ناقشا آخر المستجدات في ليبيا، وسبل إجراء العملية الانتخابية في وقتها المحدد وضمانات نزاهتها وشفافيتها وإنصافها وإلزام الجميع بتطبيق نتائجها.

كما التقى النايض، سفير أسبانيا لدى ليبيا، خافيير لاراشي، بمقر مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة في تونس العاصمة، وتناقشا عن آخر المستجدات في ليبيا، وسبل إجراء العملية الانتخابية في وقتها المحدد وضمانات نزاهتها وشفافيتها وإنصافها وإلزام الجميع بتطبيق نتائجها.

وبحسب إيجاز صحفي للصفحة الرسمية لموقع الدكتور عارف النايض، فقد التقى أيضا سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، بمقر مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة في تونس العاصمة، وتناقشا عن آخر المستجدات في ليبيا، وسبل إجراء العملية الانتخابية في وقتها المحدد وضمانات نزاهتها وشفافيتها وإنصافها وإلزام الجميع بتطبيق نتائجها.