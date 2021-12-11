قيادي بحزب القماطي: نحن نسعى لتحقيق العدالة والمجرمون يترشحون للانتخابات الرئاسية

قال حازم الرايس، القيادي في ما يعرف “حزب التغيير” برئاسة جمعة القماطي، إنه: “على مدى السنوات الماضية عانت البلاد من صراعات مسلحة أدت إلى انتهاكات جسيمة”.

أضاف الرايس على حسابه بـ”تويتر”: “بينما نسعى لتحقيق العدالة، نرى أن مرتكبي الجرائم هم اليوم في طليعة قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية بدلاً من محاسبتهم لضمان عدم تكرار ذلك” على حد تعبيره.

يشار إلى أن ما يسمى بـ«حزب التغيير» الذي اقترح له مؤسسه ورئيسه جمعة القماطي شعار «تغيير الإنسان هو مفتاح تغيير الأوطان»، ويصنف في ليبيا على أنه من الأحزاب الضعيفة، التي لا تمتلك أي حضور في الشارع، كما أن عدد أعضاء الحزب قليلون جدًا، ولا يوجد أي مؤشر عن عددهم الحقيقي. ويعرف الحزب أيضًا بمواقفه العدائية من الجيش الليبي، وكثرة بياناته، التي يعمل القماطي على تسويقها في المحطات الفضائية، ومواقع التواصل الاجتماعي.