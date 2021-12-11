بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 11 ديسمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 11 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تقلبات جوية هذا اليوم على مناطق الشمال مصحوبة برياح نشطة إلى قوية احيانا ، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من مساء هذا اليوم ويوم الغد على بعض مناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم ويوم الغد على بعض المناطق ، مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الساحلية .

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على مناطق الساحلية ، قد تصل سرعتها احيانا إلى أكثر من (55) كم/س ، مما تسبب في إثارة الأتربة وغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18- 23) مْ ، ولاتتجاوز (16) مْ على مناطق الجبل الغربي وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب مناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم ويوم الغد على بعض المناطق الساحلية خاصة مناطق الجبل الأخضر وبعض مناطق الخليج مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ، وتكون نشطة السرعة علي مناطق الجبل الأخضر وتتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (16 – 22) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد خاصة على مناطق جبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

الرياح:جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19- 24 ) مْ , وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة .

الرياح: شمالية إلي متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 23) مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد خاصة على الكفرة.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:01)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:00).